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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk dünyası olarak tam bir dayanışma, karşılıklı saygı ve kardeşlikle önümüzdeki dönemi Türk asrı yapmak için mücadele edeceğimize yürekten inanıyorum"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk dünyası olarak tam bir dayanışma, karşılıklı saygı ve kardeşlikle önümüzdeki dönemi Türk asrı yapmak için mücadele edeceğimize yürekten inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk dünyası olarak tam bir dayanışma, karşılıklı saygı ve kardeşlikle önümüzdeki dönemi Türk asrı yapmak için mücadele edeceğimize yürekten inanıyorum"

Kaynak: AA
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