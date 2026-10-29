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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk dünyası olarak tam bir dayanışma, karşılıklı saygı ve kardeşlikle önümüzdeki dönemi Türk asrı yapmak için mücadele edeceğimize yürekten inanıyorum"

Kaynak: AA