Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sabredeceğiz, çalışacağız, üreteceğiz, geri adım atmayacağız inşallah zafere ulaşacağız" - Haberler

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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sabredeceğiz, çalışacağız, üreteceğiz, geri adım atmayacağız inşallah zafere ulaşacağız"

AA - Osman Baytürk - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sabredeceğiz, çalışacağız, üreteceğiz, geri adım atmayacağız inşallah zafere ulaşacağız

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sabredeceğiz, çalışacağız, üreteceğiz, geri adım atmayacağız inşallah zafere ulaşacağız

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sabredeceğiz, çalışacağız, üreteceğiz, geri adım atmayacağız inşallah zafere ulaşacağız

AA / Osman Baytürk - Güncel

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