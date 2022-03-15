Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sabredeceğiz, çalışacağız, üreteceğiz, geri adım atmayacağız inşallah zafere ulaşacağız"
AA - Osman Baytürk - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
(5)