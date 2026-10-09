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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplam demiryolu ağımızı 13 bin 919 kilometreye ulaştırdık. Elektrikli hat uzunluğumuzu 2 bin 122 kilometreden 7 bin 274 kilometreye çıkardık."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplam demiryolu ağımızı 13 bin 919 kilometreye ulaştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplam demiryolu ağımızı 13 bin 919 kilometreye ulaştırdık. Elektrikli hat uzunluğumuzu 2 bin 122 kilometreden 7 bin 274 kilometreye çıkardık."

Kaynak: AA
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