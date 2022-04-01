Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon ile görüştüğü Putin'e Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki toplantısının olumlu ve yapıcı geçmesinin barışa dair... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon ile görüştüğü Putin'e Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki toplantısının olumlu ve yapıcı geçmesinin barışa dair...

AA - İsmail Fidan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon ile görüştüğü Putin'e Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki toplantısının olumlu ve yapıcı geçmesinin barışa dair...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon ile görüştüğü Putin'e Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki toplantısının olumlu ve yapıcı geçmesinin barışa dair ümitleri yeşerttiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon ile görüştüğü Putin'e Rusya- Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki toplantısının olumlu ve yapıcı geçmesinin barışa dair ümitleri yeşerttiğini ifade etti

AA / İsmail Fidan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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