Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon ile görüştüğü Putin'e Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki toplantısının olumlu ve yapıcı geçmesinin barışa dair...
AA - İsmail Fidan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon ile görüştüğü Putin'e Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki toplantısının olumlu ve yapıcı geçmesinin barışa dair ümitleri yeşerttiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon ile görüştüğü Putin'e Rusya- Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki toplantısının olumlu ve yapıcı geçmesinin barışa dair ümitleri yeşerttiğini ifade etti
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
AA / İsmail Fidan - Güncel