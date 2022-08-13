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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tarım Kredi Kooperatiflerinde indirim) Piyasaları böylece daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler de kendilerini buna...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Tarım Kredi Kooperatiflerinde indirim) Piyasaları böylece daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler de kendilerini buna...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tarım Kredi Kooperatiflerinde indirim) Piyasaları böylece daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tarım Kredi Kooperatiflerinde indirim) Piyasaları böylece daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak."

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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