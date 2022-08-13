Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tarım Kredi Kooperatiflerinde indirim) Piyasaları böylece daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler de kendilerini buna... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tarım Kredi Kooperatiflerinde indirim) Piyasaları böylece daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tarım Kredi Kooperatiflerinde indirim) Piyasaları böylece daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak." Güncel AA / Burcu Çalık Göçümlü Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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