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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin güvenli, huzurlu bir ülke olma hedefine ilerlediğini görüyoruz. Bu yolculuklarında kardeş Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin güvenli, huzurlu bir ülke olma hedefine ilerlediğini görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'nin güvenli, huzurlu bir ülke olma hedefine ilerlediğini görüyoruz. Bu yolculuklarında kardeş Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz"

Kaynak: AA
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