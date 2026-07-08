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Erdoğan'dan Şara'ya: Suriye çatışmaların dışında kalmalı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesinde, Suriye'nin bölgedeki çatışmaların dışında kalmasının, ülkenin yeniden ayağa kaldırılması için hayati önemde olduğunu belirttiğini bildirdi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesinde, Suriye'nin bölgedeki çatışmaların dışında kalmasının, ülkenin yeniden ayağa kaldırılması için hayati önemde olduğunu belirttiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaptığı görüşmeye dair açıklama yaptı. Başkanlığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir görüşme gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Suriye ikili ilişkileri ile bölgesel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanımız, Türkiye ile Suriye arasındaki iş birliğini geliştirmek için gayretlerin artarak süreceğini, Türkiye'nin Suriye halkının yanında durmaya devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye'nin bölgemizdeki çatışmaların dışında kalmasının, ülkenin yeniden ayağa kaldırılması için hayati önemde olduğunu ifade etti."

Kaynak: ANKA
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