Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Telefonda Görüştü

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmeye ilişkin bilgi aktardı.

Buna göre, Erdoğan ile Şara'nın görüşmesinde Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü, birlik, beraberlik, istikrar ve güvenliğine önem verdiğini belirtti. Erdoğan, Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmasının hem Suriye hem de bölgenin tamamı için gerekli olduğunu ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'ye terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda desteğinin artarak süreceğini kaydetti.

Kaynak: ANKA / Güncel
