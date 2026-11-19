Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Stratejik bir devlet projesi olan Terörsüz Türkiye sürecimizi hedefine ulaştırmakta kararlıyız. Bu sürece katkı verenler tarihe isimlerini yazdıracaklar. Bu sürece takoz koyanlar ise milletin vicdanında mahkum olacaktır"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Stratejik bir devlet projesi olan Terörsüz Türkiye sürecimizi hedefine ulaştırmakta kararlıyız. Bu sürece katkı verenler tarihe isimlerini yazdıracaklar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Stratejik bir devlet projesi olan Terörsüz Türkiye sürecimizi hedefine ulaştırmakta kararlıyız. Bu sürece katkı verenler tarihe isimlerini yazdıracaklar. Bu sürece takoz koyanlar ise milletin vicdanında mahkum olacaktır"
Kaynak: AA