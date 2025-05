Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son Yolsuzluk Soruşturmasında Bir Kez Daha Gördük Ki Muhalefetin En Çok Sevdiği Benjamin Franklin Yeşili'

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çevreyi korumak için attığımız her adımı eleştirenlere baktığımızda çok farklı bir durumla karşılaşıyoruz. Son yolsuzluk soruşturmasında bir kez daha gördük ki muhalefetin en çok sevdiği yeşil, Benjamin Franklin yeşili. Mavide de Avro mavisini tercih ediyorlar. Ne diyelim umarız onlar da sahte ve sanal güzellik peşinde koşmak yerine gerçek güzelliklerle tanışırlar" dedi.

Cumhurbaşkarı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 572'nci Yıldönümünde Millet Bahçeleri Açılış Töreni programına katıldı.

Dün Karabağ'da olduklarını dile getiren Erdoğan, Azerbaycan'ın Müstakillik Günü'nü Laçin'de büyük bir gururla kutladıklarını söyledi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Pakistan Başbakanı ile dayanışmayı tüm dünyaya gösterdiklerini aktardı.

Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 572'nci yılında 53 gün süren kuşatmanın henüz 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet'in liderliğinde zaferle sonuçlandığını belirterek, Fatih Sultan Mehmet ve ordusunu yad etti. Erdoğan, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST gençliğine inanıyorum"

"İHA'larımız, SİHA'larımız, denizaltı araçalrımız ve daha nice teknolojiyle bugünün savaş konseptini değiştirmeye devam ediyoruz. Az önce Karadeniz'e Osmangazi gemimizi uğurladık. Orada denizin altında araştırmaları yapıp oralardan doğalgaz çıkaracak. Bu doğalgazla vatandaşlarımızı rahatlatacağız. Yıllarca başkalarının kapısında bekletildiğimiz savunma sanayi alanında artık kapısı çalınan ülke haline geldik. Genç mühendislerimiz Fatih'ten ve fetihten aldıkları bu ruh meşalesini elden ele taşıyor, her gün yepyeni destanlar yazıyor. Zulüm 1453'te başladı diyen o müflis zihinlerin aksine, TEKNOFEST gençliği şanlı ecdadın peşinden giderek, Türkiye'ye yeni ufuklar açıyor. TEKNOFEST gençliği milletimizi kardan daha aydınlık bir istikbale talşıyor. Ben bu gençliği şu anda karşımda görüyorum. Her karışında bir yiğidin yattığı cennet vatanımızı gerektiğinde canınız pahasına sizler koruyacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti'ni sizler yüceltecek yükseltecek Allah'ın izniyle sizler güçlendireceksiniz. Tarihi şanlı zaferlerle dolu bu millet size bakacak, sizden cesaret alacak. Gözü yaşlı gönlü mahzun olanlar, size bakacak sizden umut devşirecek. Canımıza kastetmeye gelenler dahi sizde hayat bulacak. İnşallah sizler de bilimde, kültürde sanatta, ilimde ve daha nice alanlarda başarılarınızla her biriniz milletimizin kıvanç kaynağı olacaksınız. Ben sizlere güveniyorum, TEKNOFEST gençliğine inanıyorum."

34 Millet Bahçesi açıldı, 20'sinde çalışmalar sürüyor

Beykoz Millet Bahçesi ile toplam büyüklüğü 428 bin 100 metrekare olan 4 yeni Millet Bahçesi'ni hizmete açtıklarını dile getiren Erdoğan, İstanbulluların rahatça nefes alacağı geniş ve yeşil bir alanı kente kazandırdıklarını söyledi. Bugüne kadar ülkenin dört bir yanında 35 milyon metrekare yeşil alana sahip 292 Millet Bahçesi'ni tamamladıklarını ifade eden Erdoğan, sadece İstanbul'da 579 milyon metrekarelik alanı kapsayan 34 Millet Bahçesi'ni hizmete açtıklarını ve 20'sinin de yapımının devam ettiğini söyledi. Millet Bahçeleri'nin afet zamanlarında toplanma alanı olacak şekilde tasarladıklarını dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"6,2 büyüklüğündeki son İstanbul depreminde, bunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Millet bahçelerimiz yemyeşil çimenleri, yürüyüş yolları, açık hava tiyatroları, Millet kıraathaneleri ve kültür sanat tesisleriyle şehrimizin çehresini değiştirecek. Bunun dışında çok sayıda başarılı projeyi hayata geçiriyoruz. Sıfır atık projemiz, küresel bir çevre hareketine dönüştü. Depozito Yönetim Sistemimizi devreye alıyoruz, pilot uygulamamıza Sakarya'da başlattık. 2026'nın başında 81 ilimizde uygulamaya alacağız. Böylelikle geri dönüşümü teşvik ederek çevremize ve ekonomimize büyük katkılar yapacağız. Tabiat bize Rabb'imizin emanetidir. Bu emaneti gözümüz gibi koruyup güzelleştirerek gelecek nesillere teslim etmekle mükellefiz. Önce vicdanlarımıza ardından geleceğe karşı bu noktada hepimiz büyük sorumluluk taşıyoruz. Yeşili, çevreyi, tabiatı, bunun için seviyoruz. Ancak çevreyi korumak için attığımız her adımı eleştirenlere baktığımızda çok farklı bir durumla karşılaşıyoruz. Son yolsuzluk soruşturmasında bir kez daha gördük ki muhalefetin en çok sevdiği yeşil, Benjamin Franklin yeşili. Mavide de Avro mavisini tercih ediyorlar. Ne diyelim umarız onlar da sahte ve sanal güzellik peşinde koşmak yerine gerçek güzelliklerle tanışırlar. Bu şehrin hakiki güzelliklerini sevmeyi onlar da öğrenir. Ne olursa olsun biz 'Benim kudretimin ulaştığı yerlere onların hayalleri bile ulaşamaz' diyen Fatih'in izinden, cihana yön veren Yavuz'un izinden gitmeyi sürdüreceğiz."