Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şiddetin şekli, formu, biçimi kişiden kişiye değişebilir ama şiddetin kadın ruhunda ve insanlık vicdanında açtığı derin yara asla değişmez. Onun için kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi, hiçbir gerekçesi olamaz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şiddetin şekli, formu, biçimi kişiden kişiye değişebilir ama şiddetin kadın ruhunda ve insanlık vicdanında açtığı derin yara asla değişmez. Onun için kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi, hiçbir gerekçesi olamaz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şiddetin şekli, formu, biçimi kişiden kişiye değişebilir ama şiddetin kadın ruhunda ve insanlık vicdanında açtığı derin yara asla değişmez. Onun için kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi, hiçbir gerekçesi olamaz"
Kaynak: AA