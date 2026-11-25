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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şiddetin şekli, formu, biçimi kişiden kişiye değişebilir ama şiddetin kadın ruhunda ve insanlık vicdanında açtığı derin yara asla değişmez. Onun için kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi, hiçbir gerekçesi olamaz"

Kaynak: AA