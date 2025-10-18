Erdoğan'dan Şehit Er Güner'in Ailesine Başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat 48. Piyade Er Eğitim Alayı'nda eğitim sırasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Er Eyüp Güner'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat'ta eğitim sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan şehit Piyade Er Eyüp Güner'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.