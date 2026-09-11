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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreni için geldiği Rize'de temaslarını sürdürüyor.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz'dan üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve diğer ilgililer de eşlik etti.

Kaynak: AA
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