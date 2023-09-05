Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin'le görüşme) Başta tahıl koridoru, pek çok insani gündemin masada olduğu dönemde, görüşmenin kıymetinin dünya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin'le görüşme) Başta tahıl koridoru, pek çok insani gündemin masada olduğu dönemde, görüşmenin kıymetinin dünya tarafından takdir edildiğine inanıyorum"