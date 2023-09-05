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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin'le görüşme) Başta tahıl koridoru, pek çok insani gündemin masada olduğu dönemde, görüşmenin kıymetinin dünya...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin'le görüşme) Başta tahıl koridoru, pek çok insani gündemin masada olduğu dönemde, görüşmenin kıymetinin dünya tarafından takdir edildiğine inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin'le görüşme) Başta tahıl koridoru, pek çok insani gündemin masada olduğu dönemde, görüşmenin kıymetinin dünya tarafından takdir edildiğine inanıyorum"

Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel

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