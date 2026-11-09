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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Milletçe yüreğimizi yakan bu acı olayın neden ve nasıl yaşandığı, kimlerin ihmali olduğu, kimlerin sorumluluğu olduğu ortaya çıkarılacaktır"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Milletçe yüreğimizi yakan bu acı olayın neden ve nasıl yaşandığı, kimlerin ihmali olduğu, kimlerin sorumluluğu olduğu ortaya çıkarılacaktır"

Kaynak: AA
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