Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oscar ödüllü Filistinli yönetmen Basel Adra ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'No Other Land' filmiyle Oscar ödülü alan Filistinli yönetmen Basel Adra ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistinlilerin yaşam mücadelesini konu alan Oscar ödüllü "No Other Land(Başka Toprak Yok)ö filminin yönetmeni Basel Adra'yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'No Other Land' belgeselinin kazandığı ödüllerden dolayı Adra'yı tebrik etti. İsrail işgalinin en azgın halinin, El-Halil'in güney tepelerinde yaşandığını belirten Erdoğan, bölgede işlenen suçları belgeleyen herkesin doğrudan hedef alındığını söyledi. İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin şehit ettiği Adra'nın yakın arkadaşı Avde Hadalin ve tüm şehitler için Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, belgeseli çekerken gösterdikleri cesareti takdirle karşıladığını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
