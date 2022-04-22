Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenci yurdunda iftar yaptı (1)

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe'de Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle iftar yaptı.

İftarın ardından öğrencilere seslenen Erdoğan, "Bizim okul hayatımız, Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik bakımdan çok çalkantılı çok sıkıntılı bir döneminde geçti. Bir yandan ideolojik gerilimlerin ve kavgaların, diğer yandan ise yoksulluk. Hepsinin üzerine bir de 12 Eylül darbesinin altında eğitimimizi tamamlamaya çalıştık. Bizim evlatlarımızda hem koalisyonların yol açtığı siyasi istikrarsızlığın hem de vesayetin tüm çirkin yüzünü sergilediği siyasi ve sosyal çalkantıların gölgesinde eğitim ve öğretim hayatlarını sürdürdüler. Özellikle kız evlatlarımın yaşadığı sıkıntıları ve onları aşmak için çektiğimiz çileyi asla unutamam. ve kızlarımızın anneleri okul kapılarında kızlarımızı almak için beklerlerdi. Bir taraftan polis bir diğer taraftan kızlarımızın anneleri. Sizler ise çoğunlukla hayata gözlerini AK Parti döneminde açmış bir nesilsiniz. Ülkemizi ve dünyayı AK Parti'nin ülkemize kazandırdığı eserler ve hizmetlerin penceresinden gördünüz ve tanıdınız. Bu süreçte sizlerde ülkemizin yaşadığı sınamalara şahit oldunuz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel