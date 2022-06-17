Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğrenci sayısı en fazla artan ülke olmamıza rağmen uluslararası kalite göstergelerinde en yüksek artış sağlayan ülkelerden... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğrenci sayısı en fazla artan ülke olmamıza rağmen uluslararası kalite göstergelerinde en yüksek artış sağlayan ülkelerden biriyiz" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğrenci sayısı en fazla artan ülke olmamıza rağmen uluslararası kalite göstergelerinde en yüksek artış sağlayan ülkelerden biriyiz" AA / İzzet Taşkıran - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Togo Cumhuriyeti Güncel Haberler

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