Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğrenci sayısı en fazla artan ülke olmamıza rağmen uluslararası kalite göstergelerinde en yüksek artış sağlayan ülkelerden... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğrenci sayısı en fazla artan ülke olmamıza rağmen uluslararası kalite göstergelerinde en yüksek artış sağlayan ülkelerden...

AA - İzzet Taşkıran - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Öğrenci sayısı en fazla artan ülke olmamıza rağmen uluslararası kalite göstergelerinde en yüksek artış sağlayan ülkelerden...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğrenci sayısı en fazla artan ülke olmamıza rağmen uluslararası kalite göstergelerinde en yüksek artış sağlayan ülkelerden biriyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğrenci sayısı en fazla artan ülke olmamıza rağmen uluslararası kalite göstergelerinde en yüksek artış sağlayan ülkelerden biriyiz"

AA / İzzet Taşkıran - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Togo Cumhuriyeti Güncel Haberler

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