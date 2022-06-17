Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğrenci sayısı en fazla artan ülke olmamıza rağmen uluslararası kalite göstergelerinde en yüksek artış sağlayan ülkelerden...
AA - İzzet Taşkıran - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğrenci sayısı en fazla artan ülke olmamıza rağmen uluslararası kalite göstergelerinde en yüksek artış sağlayan ülkelerden biriyiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğrenci sayısı en fazla artan ülke olmamıza rağmen uluslararası kalite göstergelerinde en yüksek artış sağlayan ülkelerden biriyiz"
AA / İzzet Taşkıran - Güncel