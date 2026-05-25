Erdoğan’dan Necip Fazıl Kısakürek’i Anma Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 43'üncü yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir anma mesajı yayımladı. Mesajında Kısakürek'i 'şairler sultanı, büyük dava ve aksiyon adamı' olarak nitelendiren Erdoğan, onu rahmet, minnet ve özlemle yad ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Hak bildiği yolda gözünü budaktan sakınmayan şairler sultanı, büyük dava ve aksiyon adamı Üstat Necip Fazıl Kısakürek'i ebedi aleme irtihalinin 43'üncü yılında rahmetle, minnetle, özlemle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
