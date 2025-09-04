Cumhurbaşkanı Erdoğan, mutasavvıf İnançer'i andı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer'i ölümünün 3'üncü yıl dönümünde andı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer'i ölümünün 3'üncü yıl dönümünde andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabında yayımladığı mesajında, "Ömrünü İslam'a ve Müslümanlara hizmet etmeye adayan değerli mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi'yi ahirete irtihalinin 3'üncü yılında rahmetle yad ediyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel