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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılan, şuurlu, onurlu, bilgili ve özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için TÜGVA canla başla gayret sarf ediyor."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılan, şuurlu, onurlu, bilgili ve özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için TÜGVA canla başla gayret sarf ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılan, şuurlu, onurlu, bilgili ve özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için TÜGVA canla başla gayret sarf ediyor."

Kaynak: AA
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