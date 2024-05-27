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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Menderes ve arkadaşlarının idamı, milletin özgür iradesidir

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarının şahsında önce mahkum edilip sonra idam edilmesinin, tamamen milletin özgür iradesiyle gerçekleştiğini belirtti. Erdoğan, Menderes'in haksız yere idam edildiğini ve bu haksızlığın milletin vicdanında derin izler bıraktığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Menderes ve arkadaşlarının şahsında önce mahkum edilen sonra idam edilen bizatihi milletin özgür iradesidir."

Kaynak: AA / Güncel

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