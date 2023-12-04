Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuruluş gayesi Filistin davasını savunmak olan İslam İşbirliği Teşkilatı mücadelenin tek ses, tek vücut olarak yürütülmesinde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuruluş gayesi Filistin davasını savunmak olan İslam İşbirliği Teşkilatı mücadelenin tek ses, tek vücut olarak yürütülmesinde bize önemli bir zemin sunuyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuruluş gayesi Filistin davasını savunmak olan İslam İşbirliği Teşkilatı mücadelenin tek ses, tek vücut olarak yürütülmesinde bize önemli bir zemin sunuyor"