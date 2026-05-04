Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı

Güncelleme:
"Bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında, Kurban Bayramı tatiline ilişkin müjde vereceğini ifade etti.

Kurban Bayramı'nın 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edileceğine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
