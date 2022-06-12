Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla. Sen aday mısın değil misin... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla. Sen aday mısın değil misin...
AA - Enes Kaplan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla. Sen aday mısın değil misin onu açıkla ya da adayını açıkla."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla. Sen aday mısın değil misin onu açıkla ya da adayını açıkla."
AA / Enes Kaplan - Güncel