Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla. Sen aday mısın değil misin... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla. Sen aday mısın değil misin onu açıkla ya da adayını açıkla." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla. Sen aday mısın değil misin onu açıkla ya da adayını açıkla." AA / Enes Kaplan - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu'na) Kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla. Sen aday mısın değil misin... - Haberler

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