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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki 'hadi oradan'"

Kaynak: AA