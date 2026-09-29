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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki 'hadi oradan'"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki 'hadi oradan'"

Kaynak: AA
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