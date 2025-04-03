Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Katledilen Minguzzi'nin Ailesiyle Görüştü: "Sürecin Yakından Takipçisi Olmaya Devam Edeceğiz"

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayında İstanbul'da katledilen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle bir araya geldi. Erdoğan, "Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ocak ayında İstanbul'da katledilen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Anne Yasemin Akıncılar Minguzzi ve baba Andrea Minguzzi'nin katıldığı görüşmede AK Parti İstanbul Milletvekili Pervin Tuba Durgut ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak da yer aldı. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da hunharca katledilen evladımız Mattia Ahmet Minguzzi'nin kıymetli ailesiyle bugün bir araya geldik. Adalet Bakanımızın da katıldığı görüşmede, Mattia Ahmet'in hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen hukuki süreci ayrıntılı şekilde ele aldık.

Bu acının tarifi yok. Evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve metanet diliyorum. Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."