Erdoğan: Yatıyorlar kalkıyorlar, söyledikleri şey Hamas da Hamas - 1

İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli Türk Talebe Birliği 62. Genel Kuruluna katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda İsrail Filistin olayını hep birlikte dünyada takip ediyoruz. Neler olduğunu hep birlikte görüyoruz. Müslümanlar buna layık mı değil. Ama yanlışlarımız, eksiklerimiz var. Bütün Batı dünyası Haçlı emperyalist yapı bir arada. Birbirinden ayrı yanları yok. Dün akşamki ziyaretimde de ne yazık ki bunları gördüm. Cumhurbaşkanında da bunu gördüm diğerinde de. Yatıyorlar kalkıyorlar, söyledikleri şey Hamas da Hamas. Neymiş, 7 Ekim'de Hamas'ın çıkışı, işte bu hali ateşledi diyorlar" dedi. "Kendilerine şunu söyledim" diyen Erdoğan, " Şu anda 13 bin çocuk, kadın, yaşlı İsrail tarafından öldürüldü. Bunu niye konuşmuyorsunuz? Rehineler… İsrail'in elindeki rehineler ne olacak? 10 bine yakın İsrail'in elinde şu anda rehine var. Hadi Almanya olarak siz onları verme adımını atın, biz de şu anda Hamas'ın elindekileri almanın gayreti içerisine girelim. Var mısınız buna? Evet diyemiyorlar. Bir hafta sonra İsrail'e gidecek Cumhurbaşkanınız. Atın bu adımı. Biz de karşı adımı atalım. Başka türlü bu olmaz. Ne olursa olsun, dik duracağız, dik. Bundan taviz veremeyiz. Bireysel kariyeri peşinden koşmaktan başka ideali olmayan bir kitle, bizim İstikbalimizi emanet edeceğimiz gençlik olamaz. Birlik, beraberlik, inanç, cesaret ve istikrar içinde hareket eden, ülkesinin ve milletinin meselelerine kafa yoran fikri ve bedeni yetkinliğiyle öne çıkan bir gençlik inşallah bu çatı altında kendini gösterecektir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel