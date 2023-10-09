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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'den Filistin topraklarına yönelik bombardımanlarını, Filistinlilerden de İsrail'deki sivil yerleşimlere yönelik...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'den Filistin topraklarına yönelik bombardımanlarını, Filistinlilerden de İsrail'deki sivil yerleşimlere yönelik tacizlerini durdurmalarını istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İsrail'den Filistin topraklarına yönelik bombardımanlarını, Filistinlilerden de İsrail'deki sivil yerleşimlere yönelik tacizlerini durdurmalarını istiyoruz"

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Filistin İsrail Güncel Haberler

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