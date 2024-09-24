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Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Görüştü

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu için New York'ta bulunurken, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile Türkevi'nde kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Pezeşkiyan, Erdoğan'ı MİT Müsteşarı İbrahim Kalın'ın karşıladığı Türkevi'ne geldi.

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Erdoğan'la görüşmek üzere Türkevi'ne geldi. Pezeşkiyan'ı girişte MİT Müsteşarı İbrahim Kalın karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Pezeşkiyan ile görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA / Mehmet Yusuf Melikoğlu - Güncel

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