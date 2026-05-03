Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakan Adayı Zeydi ile Telefonda Görüştü

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan Adayı Muhammed Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeydi'yi Başbakanlığa aday gösterilmesi nedeniyle tebrik ederken, Irak'ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin Irak'la yakın iş birliğine stratejik ve kurumsal temelde ciddi ivme kazandırdığını, yeni dönemde bunu daha da ilerletmeyi hedeflediğini, Türkmenlerin Türkiye'nin Irak ile kardeşliğinin müstesna unsurunu teşkil ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere, terörle mücadele, savunma sanayii, enerji ve ulaştırma gibi pek çok kritik başlıkta ilişkileri ilerletme konusunda kararlı olduklarını da ifade etti.

Kaynak: ANKA