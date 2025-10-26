Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmede tarih değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmede tarih değişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasında salı günü yapılması planlanan görüşme 30 Ekim Perşembe gününe ertelendi.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında bu hafta önemli bir görüşme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dem Parti'nin İmralı heyetini kabul edecek. 28 Ekim Salı günü yapılması planlanan kritik görüşmede tarih değişti.

30 EKİM PERŞEMBE'YE ERTELENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme 30 Ekim Perşembe gününe ertelendi. Erdoğan ile DEM heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde üçüncü defa bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

13 YIL ARADAN SONRA İLK TEMAS OLMUŞTU

Heyetin, Erdoğan ile ilk görüşmesi 13 yıl aradan sonra ilk temas olmuştu. 10 Nisan'da Van Milletvekili Pervin Buldan ve yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan Heyeti, Erdoğan ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya gelmişti.

İKİNCİ GÖRÜŞME

İkinci görüşme 7 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı'nda yapılmıştı. Heyette Buldan ve Sancar yer alırken, görüşmeye AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı.

PKK TÜRKİYE'DEN TAMAMEN ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLADI

11 Temmuz'da Kuzey Irak'ta silahları yakan terör örgütü PKK, 25 teröristin katıldığı bir basın toplantısı düzenleyerek Türkiye'den tamamen çekildiğini duyurdu.

