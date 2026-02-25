Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmenin detayları resmi sosyal medya hesabı Dijital Medya üzerinden paylaşıldı. Bu görüşme, HÜDAPAR ile yapılan işbirliklerine dair önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Kaynak: ANKA