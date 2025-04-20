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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hristiyan Vatandaşların Paskalya Bayramı'nı Kutladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hrıstiyan vatandaşların Paskalya Bayramı’nı kutlayarak, "Birlikteliğin, kardeşliğin ve paylaşımın simgesi olan Paskalya’nın insanlığa getirdiği barış ve sevgi ruhunun, her daim yanımızda olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hrıstiyan vatandaşların Paskalya Bayramı'nı kutlayarak, "Birlikteliğin, kardeşliğin ve paylaşımın simgesi olan Paskalya'nın insanlığa getirdiği barış ve sevgi ruhunun, her daim yanımızda olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı.

Erdoğan mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya Bayramı'nı tebrik ediyorum. Saygı ve sevgiyi merkezine alan bir medeniyetin mensupları olarak Anadolu'yu binlerce yıldır barış yurdu yapan tüm vatandaşlarımızın kendi din, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem atfediyoruz.

Birlikteliğin, kardeşliğin ve paylaşımın simgesi olan Paskalya'nın insanlığa getirdiği barış ve sevgi ruhunun, her daim yanımızda olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyanların Paskalya yortularını bir kez daha kutluyor, kendilerine esenlik dileklerimi iletiyorum."

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Kaynak: ANKA / Güncel
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