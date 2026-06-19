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Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nı açıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın açılışını gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı- İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın açılışını gerçekleştirecek.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın açılışını gerçekleştireceği bildirildi.

Toplam 5 istasyondan oluşan ve 22 kilometre uzunluğuna sahip metro hattı ile Halkalı-İstanbul Havalimanı arasının 30 dakikaya ineceği belirtilen paylaşımda, açılışla birlikte Gayrettepe-İstanbul Havalimanı- Halkalı Metro Hattı Projesi'nin tamamlanacağı ifade edildi.

Paylaşımda, açılışı gerçekleştirilecek metro hattından fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek
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