Cumhurbaşkanı Erdoğan halk ozanı Aşık Veysel'i vefat yıl dönümünde andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 53'üncü yılında halk ozanı Aşık Veysel'i rahmetle andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu halk ozanımız Aşık Veysel'i ebediyete irtihalinin 53'üncü yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz