Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep'in YPG'den temizlenmesine ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MYK Toplantısı'nda Suriye ordusunun Halep operasyonlarıyla ilgili ilk kez konuştu. Erdoğan, "Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye'de barış ve huzur açısından önemli kazanım. Halep'teki gelişmeler 10 Mart mutabakatının uygulanması için tarihi bir fırsat. Türk, Kürt ve Araplar arasında kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz." dedi.

  • Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerinde YPG/SDG mevzilerine nokta operasyonlar başlattı.
  • Suriye ordusu, Halep'teki tüm askeri operasyonların 10 Ocak'ta yerel saatle 15.00 itibarıyla durdurulduğunu bildirdi.
  • Halep'teki Yasin Hastanesi'nde mevzilenmiş YPG/SDG unsurlarının silahları alınarak Tabka kentine nakledileceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen AK Parti MYK toplatısında Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalara ve bundan sonrasına ilişkin önemli mesajlar verdi.

"YPG'NİN TEMİZLENMESİ ÖNEMLİ"

Erdoğan, MYK'da Halep'in temizlenmesinin önemli olduğunu belirtip "Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye'de barış ve huzur açısından önemli kazanım. Türk, Kürt ve Araplar arasında kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz." dedi. Cumhurbaşkanı, Suriye hükümetinin kuşatıcı bir anlayışla hareket ettiğine de dikkat çekti.

ERDOĞAN'DAN SDG'YE 10 MART MUTABAKATI UYARISI

Suriye yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan 10 Mart Mutabakatı'nı da hatırlatan Erdoğan, "Halep'teki durum uygulama için fırsat sundu." diye konuştu.

HALEP, YPG'DEN TEMİZLENDİ

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti. Şam yönetimi, YPG/SDG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti. YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgal ettiği Halep'in Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.

Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi içinde tüm askeri operasyonların 10 Ocak'ta yerel saatle 15.00 itibarıyla durdurulduğunu bildirmişti. Açıklamada, Halep'teki Yasin Hastanesi'nde mevzilenmiş terör örgütü YPG/SDG unsurlarının, silahları alınarak Tabka kentine nakledileceği aktarılmıştı.

Suriye ordusu ve terör örgütü YPG/SDG'nin çatışmalarında en az 30 kişinin öldüğü belirtiliyor.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
