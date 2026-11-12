Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, "Terörsüz Bölge" hedefine Irak'ın desteğini artırarak sürdürmesinin beklendiğini, bu hedefe ulaşılmasının iki ülkeye de fayda sağlayacağını belirtti

Kaynak: AA