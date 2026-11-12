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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, "Terörsüz Bölge" hedefine Irak'ın desteğini artırarak sürdürmesinin beklendiğini, bu hedefe ulaşılmasının iki ülkeye de fayda sağlayacağını belirtti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, "Terörsüz Bölge" hedefine Irak'ın desteğini artırarak sürdürmesinin beklendiğini, bu hedefe ulaşılmasının iki ülkeye de fayda sağlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, "Terörsüz Bölge" hedefine Irak'ın desteğini artırarak sürdürmesinin beklendiğini, bu hedefe ulaşılmasının iki ülkeye de fayda sağlayacağını belirtti

Kaynak: AA
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