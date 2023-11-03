Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazze'ye) Şimdiye kadar 10 uçak dolusu insani yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. Şartlar elverdikçe yenilerini...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazze'ye) Şimdiye kadar 10 uçak dolusu insani yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. Şartlar elverdikçe yenilerini göndermeye devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Gazze'ye) Şimdiye kadar 10 uçak dolusu insani yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. Şartlar elverdikçe yenilerini göndermeye devam edeceğiz."
Kaynak: AA / Güncel