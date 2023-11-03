Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazze'ye) Şimdiye kadar 10 uçak dolusu insani yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. Şartlar elverdikçe yenilerini...

 - Güncelleme:

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazze'ye) Şimdiye kadar 10 uçak dolusu insani yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. Şartlar elverdikçe yenilerini göndermeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Gazze'ye) Şimdiye kadar 10 uçak dolusu insani yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. Şartlar elverdikçe yenilerini göndermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Gazze Güncel Haberler

title