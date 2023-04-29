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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gazi Mustafa Kemal'in hatırasına hürmeten CHP'yi, özellikle de CHP'ye oy vermeyi düşünen vatandaşlarımıza Allah'tan sabır...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal'in hatırasına hürmeten CHP'yi, özellikle de CHP'ye oy vermeyi düşünen vatandaşlarımıza Allah'tan sabır...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal'in hatırasına hürmeten CHP'yi, özellikle de CHP'ye oy vermeyi düşünen vatandaşlarımıza Allah'tan sabır diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal'in hatırasına hürmeten CHP'yi, özellikle de CHP'ye oy vermeyi düşünen vatandaşlarımıza Allah'tan sabır diliyorum."

Kaynak: AA / Murat Paksoy - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Recep Tayyip Erdoğan Allah Güncel Haberler

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