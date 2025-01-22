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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski AK Parti Milletvekili İyimaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski AK Parti Milletvekili İyimaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Ocak'ta hayatını kaybeden İyimaya'nın Ankara'daki ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletti.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yer aldı.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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