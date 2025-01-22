Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski AK Parti Milletvekili İyimaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Ocak'ta hayatını kaybeden İyimaya'nın Ankara'daki ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletti.
Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yer aldı.
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel