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Erdoğan, Süryani Ortodoks Ruhani Lideri Mor İgnatius'u Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Süryani Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Mor İgnatius II. Efram Kerim ve beraberindeki heyeti Ankara'da kabul etti. Görüşmede dini hoşgörü, toplumsal barış ve Süryani toplumunun Türkiye'deki durumu ele alındı. Erdoğan, tüm inanç gruplarının eşit haklara sahip olduğunu vurgularken, Mor İgnatius da Türkiye'deki dini özgürlükler için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Süryani Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Mor İgnatius II. Efram Kerim ve beraberindeki heyeti kabul etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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