Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dijital faşizm bugün milyarlarca insanın doğru ve tarafsız haber alma hakkını engelleyen bir tehdit unsuru haline gelmiştir."
AA - Murat Paksoy - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dijital faşizm bugün milyarlarca insanın doğru ve tarafsız haber alma hakkını engelleyen bir tehdit unsuru haline gelmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dijital faşizm bugün milyarlarca insanın doğru ve tarafsız haber alma hakkını engelleyen bir tehdit unsuru haline gelmiştir."
AA / Murat Paksoy - Güncel