Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Dijital faşizm bugün milyarlarca insanın doğru ve tarafsız haber alma hakkını engelleyen bir tehdit unsuru haline gelmiştir.&quot; - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dijital faşizm bugün milyarlarca insanın doğru ve tarafsız haber alma hakkını engelleyen bir tehdit unsuru haline gelmiştir."

AA - Murat Paksoy - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dijital faşizm bugün milyarlarca insanın doğru ve tarafsız haber alma hakkını engelleyen bir tehdit unsuru haline gelmiştir.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dijital faşizm bugün milyarlarca insanın doğru ve tarafsız haber alma hakkını engelleyen bir tehdit unsuru haline gelmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dijital faşizm bugün milyarlarca insanın doğru ve tarafsız haber alma hakkını engelleyen bir tehdit unsuru haline gelmiştir."

AA / Murat Paksoy - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Faşizm, Güncel, Haberler

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