Erdoğan'dan Şehit Hilal'in Ailesine Başsağlığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde askeri araç kazası sonucu yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Hilal'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz