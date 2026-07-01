Haberler

Erdoğan'dan Şehit Hilal'in Ailesine Başsağlığı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde askeri araç kazası sonucu yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Hilal'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
Üniversite sınavında bir soru iptal edildi

Üniversite sınavında bir soru iptal edildi, bir sorunun yanıtı değişti
35 yıldır biriktirdiği 1758 Cumhuriyet altınını dolandırıcılara kaptırdı

Tüm serveti gitti! 1758 Cumhuriyet altınını elleriyle teslim etti
Eşiyle arasındaki 48 santimlik boy farkı gündem oldu

Eşiyle verdiği poz olay yarattı
Saadet lideri Arıkan'dan NATO Zirvesi tepkisi: Memleketi sıkıyönetime mi hazırlıyorsunuz?

Arıkan fena patladı: Memleketi sıkıyönetime mi hazırlıyorsunuz?
İndirim beklerken sürpriz zam! Akaryakıtta tabela yine değişiyor

İndirim beklerken sürpriz zam! Tabela yine değişiyor
Muayene katılım paylarına zam geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Zamlı fiyatlar Resmi Gazete yayımlandı! İşte kalem kalem yeni ücretler
Almanya'dan Samsun'a geldi, festivalde gördüklerine şaştı

Almanya'dan geldi, Samsun'da gördüklerine inanamadı