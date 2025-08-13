Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit orman işçisi Adem Nazım Demirel'in ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde orman yangını bölgesine intikal esnasında arazözün kaza yapması sonucu şehit olan orman işçisi Adem Nazım Demirel'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit orman işçisi Demirel'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Güncel