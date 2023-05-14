Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim değerlendirmesi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bütün seçmenlerimizin şöyle, hiç endişeye kapılmadan akşam saat 17.00'ye kadar oylarını kullanmaları Türk demokrasisinin gücünü göstermesi bakımından çok çok önemli." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bütün seçmenlerimizin şöyle, hiç endişeye kapılmadan akşam saat 17.00'ye kadar oylarını kullanmaları Türk demokrasisinin gücünü göstermesi bakımından çok çok önemli." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarını Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda 3279 numaralı sandıkta kullandı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Erdoğan, "Oyumuzu kullandıktan sonra tabii söylenecek en önemli şey... Türk demokrasisi için inşallah bugün sabah itibarıyla takipteyim. İçişleri Bakanı'mdan da aldığım bilgilere göre olaysız, herhangi bir sıkıntı yaşanmadan şu ana kadar süreç devam etti, devam ediyor." diye konuştu.

Erdoğan, seçim sonuçlarını İstanbul'da takip edecek

En önemlisinin deprem bölgesindeki oyların kullanımı olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Deprem bölgesinde de vatandaşlarımız büyük bir şevkle, büyük bir aşkla oylarını kullanıyorlar. Oralarda da şu an itibarıyla herhangi bir sıkıntı yok. Temennim odur ki akşam sayımlardan sonra ülkemiz, milletimiz için, Türk demokrasisi için hayırlısıyla bir geleceği Rabb'imden niyaz ediyoruz. Bütün seçmenlerimizin şöyle, hiç endişeye kapılmadan akşam saat 17.00'ye kadar oylarını kullanmaları Türk demokrasisinin gücünü göstermesi bakımından çok çok önemli."

Erdoğan, bütün sandıklardaki sandık kurul üyelerinden başkanına kadar herkese başarılar dileyerek, tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarını da İstanbul'da takip edeceğini sözlerine ekledi.

Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti

Erdoğan okul çıkışında bahçede bulunan vatandaşlarla selamlaştı.

Vatandaşların sevgi gösterisinde ve tezahüratta bulunduğu Erdoğan, bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra aracına binerek okuldan ayrıldı.

Öte yandan yabancı basın mensupları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullanmasına yoğun ilgi gösterdi.

Sabahın erken saatlerinde okula gelen çok sayıda gazeteci canlı yayın yaptı.