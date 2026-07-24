Erdoğan: Ayasofya, 86 yıllık hicranın ardından asli hüviyetine kavuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'in 6 yıl önce ibadete açılmasının yıl dönümünde sosyal medyadan paylaşım yaptı. Erdoğan, Ayasofya'nın 86 yıllık hasretin ardından yeniden cami olarak açıldığını belirterek, 'Bu kutlu mabet, inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süslemeye devam edecek' ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif Camii'nin 6 yıl önce ibadete açılmasına ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Ayasofya, 86 yıllık hicranın ardından yeniden asli hüviyetine 6 yıl önce bugün kavuştu. Bu kutlu mabet, inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süslemeye devam edecek. Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı