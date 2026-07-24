Erdoğan: Ayasofya, 86 yıllık hicranın ardından asli hüviyetine kavuştu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif Camii'nin 6 yıl önce ibadete açılmasına ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Ayasofya, 86 yıllık hicranın ardından yeniden asli hüviyetine 6 yıl önce bugün kavuştu. Bu kutlu mabet, inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süslemeye devam edecek. Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı