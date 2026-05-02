Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amedspor'a tebrik mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki sezon Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek Amedspor için tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önümüzdeki sezon Diyarbakır'ımızı Trendyol Süper Lig'de temsil edecek olan Amedspor'u, tüm @amedskofficial camiasını ve Diyarbakırlı kardeşlerimi yürekten tebrik ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

