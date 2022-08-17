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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "17 Ağustos depremi" paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '17 Ağustos depremi' paylaşımı Açıklaması

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 23. yılı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 23. yılı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"17 Ağustos 1999 Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, aradan geçen 23 yıla rağmen acıları hiç dinmeyen yakınlarının hüznünü yürekten paylaşıyorum. Bir daha aynı trajedilerle sınanmamak için yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz."

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

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