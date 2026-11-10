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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dahili ve harici saldırılar karşısında sığındığımız en muhkem kalemiz olan iç cephemizi, yeni hamlelerle daha da tahkim ediyoruz"

Kaynak: AA